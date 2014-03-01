القبض على سارق حلقات " اكسلانس"

بعد ثلاثة أيام فقط من تقدم الفنان احمد عز و فريق عمل مسلسله الجديد " اكسلانس" بشكوى إلى مباحث الانترنت للكشف عن مؤسس صفحة اكسلانس على الفيس بوك، والتي قام خلالها بنشر خمس حلقات من المسلسل، الامر الذي أدّى إلى حدوث أزمة في العمل وتعرضه للضرر .

ولقد علم سيدتي نت، انه تم القبض على المتهم، حيث تتبعت الشرطة الصفحة ومواعيد التحميل عليها إلى أن توصلت إلي صاحبها والذي اعترف بقيامه بالواقعة، وهو حاليا يتم التحقيق معه للكشف عن ملابسات ما قام به.

يذكر ان المسلسل من بطولة نور وصلاح عبد الله، محمود البزاوي وميريهان حسين ومن إخراج وائل عبد الله.

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