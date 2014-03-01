أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

القبض على سارق حلقات " اكسلانس"

Google+ Print
القبض على سارق حلقات " اكسلانس" القبض على سارق حلقات " اكسلانس"

بعد ثلاثة أيام فقط من تقدم الفنان احمد عز و فريق عمل مسلسله الجديد " اكسلانس" بشكوى إلى مباحث الانترنت للكشف عن مؤسس صفحة اكسلانس على الفيس بوك، والتي قام خلالها بنشر خمس حلقات من المسلسل، الامر الذي أدّى إلى حدوث أزمة في العمل وتعرضه للضرر .

ولقد علم سيدتي نت، انه تم القبض على المتهم، حيث تتبعت الشرطة الصفحة ومواعيد التحميل عليها إلى أن توصلت إلي صاحبها والذي اعترف بقيامه بالواقعة، وهو حاليا يتم التحقيق معه للكشف عن ملابسات ما قام به.
يذكر ان المسلسل من بطولة نور وصلاح عبد الله، محمود البزاوي وميريهان حسين ومن إخراج وائل عبد الله.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي