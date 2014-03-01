أنشيلوتي: أتلتيكو هو المرشح للفوز على ريال مدريد لأن المباراة على ملعبه

اعتبر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خصمه في دربي العاصمة غدا بالليجا أتلتيكو مدريد هو المرشح للفوز حيث يلعب في معقله فيسينتي كالديرون.

وتأتي تصريحات أنشيلوتي بعد أن اعتبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني أن التوقعات تصب في صالح الريال.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم “الضغط في هذه المباريات أمر طبيعي، إنه دربي بين فريقين كبيرين يتنافسان على الليجا وعلينا التعامل مع الأمر، نحن متفوقون بثلاث نقاط، البعض قال أن الريال هو المرشح للفوز ولكن أتلتيكو يلعب على أرضه، والجميع يعرف كيف يساعد الجمهور في مثل هذه الأمور”.

وأضاف المدرب “ستكون مباراة معقدة ومليئة بالالتحامات ولا أعتقد أنها ستكون بنية سيئة، سنحاول فرض أسلوبنا بأفضل طريقة ممكنة، لتحقيق الفوز على أتلتيكو علينا القيام بهذا الأمر”.

وطالب أنشيلوتي لاعبيه بنسيان الفوز الكاسح الذي حققوه على شالكه الألماني بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال خارج الديار بنتيجة 6-1.

وتابع المدير الفني “نعرف أن الفوز دائما يكون صعبا، علينا التركيز في كل مباراة، قمنا بالأمور بصورة جيدة أمام شالكه، ولكن الآن أمامنا مباراة هامة في الليجا”.

وأكمل المدرب “علينا اللعب بطريقة مثالية سواء دفاعيا أو هجوميا وفرض شخصيتنا بكل شجاعة.. فريقي محترف للغاية ويفهم طبيعة العمل المشترك، احتجنا بعض الوقت للوصول لهذا الأمر والآن علينا توخي الحذر لأن كرة القدم تتغير بسرعة سواء بصورة جيدة أو سيئة”.

وعن سيميوني أردف “إنه يقوم بعمل رائع، ليس فقط هذا العام، شخصيته تنعكس على فريقه وهوية أتلتيكو تعتمد على الشخصية والمهارة والعمل الخاصة به”.

وينفرد ريال مدريد بصدارة الليجا برصيد 63 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وأتلتيكو الثالث.

وكالات