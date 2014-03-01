بالطراطير .. مسيرة بدلجا إحتجاجاً علي محاكمة مرسي

نظم العشرات من أنصار الإخوان الإرهابية، وأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، مسيرة بالطراطير إحتجاجا علي محاكمة مرسي وللمطالبه بعودته للحكم

حيث خرجت مسيرة بالطراطير بشوارع قرية دلجا نظمها أعضاء جماعه الإخوان ومؤيديهم إحتجاجًا علي محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي.

ورددت المسيرة هتافات مناهضه للجيش والشرطه مطالبين بضرورة الإفراج عن المعتقلين , وعودة ما أسموه بالشرعيه، كما رددوا هتاف “مصر إسلاميه , يسقط يسقط حكم العسكر”.

فى سياق متصل شهدت القرية حاله من الإستنفار الأمني تحسباً لوقوع أية تداعيات.