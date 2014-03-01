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مصرع عامل أثناء تنقيبة عن أثار بمحافظة المنيا

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مصرع عامل أثناء تنقيبة عن أثار بمحافظة المنيا مصرع عامل أثناء تنقيبة عن أثار بمحافظة المنيا

لقى شخص مصرعه، أثر إنهيار حائط منزلة علية نتيجة قيامه و أخرين بالتنقيب عن الأثار بإحدى قرى مركز ديرمواس بمحافظة المنيا  .
> تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديرمواس، يفيد بمصرع ” أحمد محمد ” 28 سنة , عاطل , و ذلك إثر إنهيار منزلة عليه نتيجة أعمال حفر أسفل المنزل بقرية بنى عمران .
> وبإجراء تحريات رجال مباحث المركز، تبين أن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة قيامه بالحفر أسفل المنزل بحثا عن الاثار بالتعاون مع 6 أشخاص أخرين و هم ” أحمد نسيم ” 26 سنة حاصل على دبلوم مقيم بالشرقية , ” هانى محمد ” 22 سنة , طالب و مقيم الزقازيق , ” أحمد إبراهيم ” 22 سنة مقيم بالجيزة , ” أيمن عبد المنعم ” 35 سنة , حاصل على بكالوريوس تربية مقيم أسيوط , ” باسم أشرف ” 19 سنة , طالب مقيم أسوان , ” علاء فتحى ” 23 سنة , مقيم ديرمواس .

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