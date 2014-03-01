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النيابة تحجز نجل المعزول وصديقه في واقعة حيازة الحشيش للتحقيق معهما غدًا

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النيابة تحجز نجل المعزول وصديقه في واقعة حيازة الحشيش للتحقيق معهما غدًا النيابة تحجز نجل المعزول وصديقه في واقعة حيازة الحشيش للتحقيق معهما غدًا

أمرت النيابة الكلية ببنها، برئاسة محمد أبو النصر، بحجز “عبد الله “نجل الرئيس المعزول” محمد مرسي ” وصديقه ” محمد عماد” موظف بإحدى شركات الاتصالات الخاصه المملوكة للقيادي الإخواني الشهير حسن مالك، في واقعة ضبطهما وبحوزتهما سيجارتين بداخلهما مخدر الحشيش بسيارة أحد أقارب صديقه بالحي الخامس بالعبور غداً.
> ورفض المتهمين، الامتثال لقرار النيابة بإعطاء الطب الشرعي عينات دم وبول لتحليلها لبيان عما إذا كانت بهما ثمة أي مواد مخدرة من عدمه ، كما إستمعت النيابة في تحقيقاتها للمتهمين والذين انكرا امام النيابة صلتهما بالمضبوطات.

كان اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبية،قد تلقى اخطارا بالواقعة، وأكدت التحريات أن نجل مرسي وصديقه كانا يستقلا السيارة رقم 9836 و . ن ،أسكودا سوداء اللون، وبصحبتة أحد اصدقائة بطريق بلبيس الصحرواي قادمين من محافظة الشرقية ومتوجهين الي التجمع الخامس، وذلك في أحد الاكمنة المرورية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وبرفقته المتهم ، ،بطريق بلبيس الصحرواي قادمين من الشرقية في طريقهم للتجمع الخامس، حيث شقة نجل المعزول فى التجمع الخامس وأنهما سلكا طريق العبور .

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