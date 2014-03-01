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نيوكاسل يسحق هال سيتي برباعية بمشاركة المحمدي

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نيوكاسل يسحق هال سيتي برباعية بمشاركة المحمدي نيوكاسل يسحق هال سيتي برباعية بمشاركة المحمدي

هال سيتي – أرشيفية

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا على هال سيتي 4-1 يوم السبت في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي بمشاركة الجناح الدولي أحمد المحمدي.

هال سيتي كان قد فاز على نيوكاسل في الدور الأول 3-2 في مباراة سجل فيها المحمدي هدفا.

وانتقم الماكبايس بفوز كبير يوم السبت على ملعب النمور.

سجل أهداف نيوكاسل موسى سيسوكو في الدقيقتين 10 و55، ولويك ريمي في الدقيقة 42، وفورنون أنيتا في الدقيقة 90.

فيما سجل هدف هال سيتي الوحيد كورتيس ديفيس في الدقيقة 46.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 43 نقطة في المركز الثامن، فيما استمر هال سيتي في المركز 11 برصيد 30 نقطة.

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