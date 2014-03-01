بالصور.. وكيل “أوقاف” البحر الأحمر يلتقى قيادات “النور” بالغردقة‎

إلتقى الشيخ رفعت ثابت حسين، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة البحر الأحمر، الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، وعدد من قيادات الحزب، ، على هامش المعسكر التدريبى الذى ينظمة الحزب بمدينة الغردقة لقيادات الحزب.

وأوضح ثابت، أن مصر تعانى الأن ممن يريدون إغراقها، موضحاً أنه لا منجى من ذلك إلا بالإلتفاف حول وحدة الوطن والعمل على رفعة شأنه.

وأعرب ثابت، عن ترحيبه بالدكتور يونس مخيون وقيادات الحزب خلال تواجدهم بمدينة الغردقة، داعيًا قيادات الحزب لتكرار الزيارة.

حضر اللقاء، المهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب، الدكتور محمد إبراهيم منصور،الأمين العام المساعد والدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى السابق.