ما حقيقة تراجع MBC عن عرض "سرايا عابدين"؟

علامات استفهام عديدة أثيرت بعد ما تراجعت مجموعة MBC المنتجة لمسلسل "سرايا عابدين"، لأبطاله يسرا ونيللي كريم وغادة عادل ونور وقصي خولي عن عرضه في شهر مارس المقبل، وتأجيله للدخول في المنافسة الدرامية في شهر رمضان.

يأتي هذا على الرغم من كم الإعلانات المكثفة وحملة الدعاية التي قامت بها القناة للترويج للمسلسل والتكلفة المادية الكبيرة التي تحمّلتها، وقيل إنّ المخرج عمرو عرفة جمعته جلسات مع القائمين على إنتاج المسلسل، فكان القرار بعرضه في رمضان.

من جانبه فقد أبدى مدحت حسن المسؤول الإعلامي في MBC استغرابه من الأخبار الذي ترددت، موضحاً أن القناة لم تحدد أصلاً موعداً لعرض المسلسل، وأن كل ما حدث هو أن المحطة أطلقت بعض الإعلانات للمسلسل مع الإشارة إلى أن العرض قريباً، فظن البعض أن العمل لن يعرض في شهر رمضان.

وأكد مدحت أنّ القناة حتى الآن لم تعلن رسمياً موعداً نهائياً لعرض المسلسل، وأن ما ينشر مجرد اجتهادات صحفية لم تخرج عن لسان النجوم أو إدارة القناة.

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