أمن الأقصر يلقي القبض علي آخر المتهمين باختطاف طفلة بالقرنة

ضبطت مباحث شرطة الأقصر ، اليوم ، آخر أعضاء التشكيل العصابي المتهم باختطاف طفلة بمركز القرنة غرب الأقصر بعد مرور نحو 6 شهور علي الواقعة .

كان أهالي مدينة القرنة غرب الأقصر، قد تجمهروا واغلقوا أحد الشوراع الرئيسية المؤدية الي مقابر السيدة زينب بالمدينة احتجاجاً علي اختطاف تلميذة بالمرحلة الابتدائية من امام منزلها بالمدينة.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد أحمد شتا، رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كلاً من الطيب ابراهيم مليجي، 28 سنة، عاطل، ومقيم نجع البركة، وحسان شحتو مليجي ،27 سنة، عاطل ومقيم ذات الناحية، واحمد صلاح بدوي ،30 سنة ،عاطل ،ومقيم نقادة بقنا، وحسام احمد الطيب ابراهيم ،19 سنة،نجار مسلح، ومقيم البركة، وحشمت امين عبد الراضي، 33 سنة عاطل، ومقيم ذات الناحية.

وحددت الأجهزة الأمنية موقع اختطاف الطفلة ،وبتضييق الخناق علي الخاطفين اضطروا لإطلاق سراح الطفلة، ثم فر الخاطفون هاربين.

حاولت الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين، طوال الخمسة أشهر الماضية، الذين قتل منهم 3 ، وهم المتهم الأول والثاني، في مشاجرة بينهم وبين أهالي القرية، ثم المتهم الثالث أثناء مقاومته للسلطات، ثم تمكن الرائد محمد ابو الفتوح، رئيس مباحث مركز القرنة، من ضبط المتهمين الرابع والخامس خلال حملة أمنية شنتها المديرية علي منازلهم بنجع البركة بالقرنة غرب الأقصر.