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بدء ندوة "دور الإعلام فى تشكيل الوعى السياسى" بحضور إعلاميين وكتاب

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بدء ندوة "دور الإعلام فى تشكيل الوعى السياسى" بحضور إعلاميين وكتاب بدء ندوة "دور الإعلام فى تشكيل الوعى السياسى" بحضور إعلاميين وكتاب

بدأت منذ قليل جلسة النادى الإعلامى عن "دور الإعلام فى تشكيل الوعى السياسى للمواطن – استفتاء الدستور نموذجا"، بحضور كوكبة من كبار الإعلاميين والكتاب والباحثين أبرزهم الإعلامى حافظ الميرازى والشاعر جمال بخيت والكاتبة الصحفية حنان شومان وعبير سعدى.

ويحاضر فى الندوة كل من الكاتب الصحفى أيمن الصياد رئيس تحرير مجلة "وجهة نظر"، والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وإيناس عبد الحميد مدرس الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، وأشرف عبد الشافى الصحفى بجريدة الأهرام وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعمرو عزت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تدير الجلسة الإعلامية ليليان داود، وذلك فى إطار سلسلة جلسات النادى الإعلامى الشهرية لمناقشة أهم القضايا الإعلامية.

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