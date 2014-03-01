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وزير الشباب: لن نهدر جهد "أبو زيد" فى إعداد قانون الرياضة

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وزير الشباب: لن نهدر جهد "أبو زيد" فى إعداد قانون الرياضة وزير الشباب: لن نهدر جهد "أبو زيد" فى إعداد قانون الرياضة

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، فى أول تصريح له فور أدائه اليمين أمام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لتولى منصب وزير الشباب بحكومة المهندس إبراهيم محلب، إنه سيقوم بدراسة الملفات الرياضية فى اجتماع مع قيادات وزارة الرياضة.

وأضاف عبد العزيز، أنه سيعمل على عودة الوفاق الرياضى الكافى فى جميع القطاعات والتى تتمثل فى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والأندية والجماهير المتمثلين فى الألتراس مع الوزارة.

وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتولى خطة شاملة لإصلاح المنظومة الرياضية والعمل على الوفاق والمصالحة، لافتاً إلى أنه مستمر فى استكمال أنشطة الشباب وتطوير مراكز الشباب والمشروعات الشبابية، لافتا إلى أن الرياضة لن تؤثر عليها.

وفيما يتعلق باستكمال إعداد قانون الرياضة قال عبد العزيز "لن يهدر أى جزء بذل من جانب الوزير السابق كابتن طاهر أبو زيد".

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