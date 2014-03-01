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الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية تطالب المصريين بدعم الحكومة الجديدة

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الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية تطالب المصريين بدعم الحكومة الجديدة الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية تطالب المصريين بدعم الحكومة الجديدة

طالبت رئيسة الجالية المصرية فى أيرلندا الشمالية الشعب المصرى بدعم المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

وقالت السيدة عفاف عبد ربه علي، رئيسة الجالية المصرية، فى أيرلندا الشمالية فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط: "أرجو من الشعب المصري إعطاء الفرصة لجميع الوزراء ودعم الحكومة الجديدة حتى يتسنى لهم العمل والتركيز فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ".

وأشادت السيدة عفاف عبد ربه، باختيار الدكتورة ناهد حسن عشرى لتولى منصب وزيرة القوى العاملة والهجرة، واصفة الاختيار بالموفق، نظرًا لكفاءتها الكبيرة فى التعامل والتواصل مع المصريين في الخارج.

وقالت: "الدكتورة ناهد عشرى من أكثر الشخصيات كفاءة، بالإضافة إلى كونها عنصرًا مهمًا فى التواصل مع المصريين فى الخارج، وهو الأمر المهم لنا".

وأضافت: "أشعر بفرحة بالغة لاختيارها، فهى بالإضافة إلى كل مؤهلاتها، سيدة ونحن نسعد دائمًا بتمثيل المرأة في الحكومة".

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مصر 365

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