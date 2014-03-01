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والد هاليلوفيتش يؤكد انتقال جميع أفراد العائلة إلى برشلونة

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والد هاليلوفيتش يؤكد انتقال جميع أفراد العائلة إلى برشلونة والد هاليلوفيتش يؤكد انتقال جميع أفراد العائلة إلى برشلونة

زغرب، (إفي): أكد سجاد هاليلوفيتش، والد المهاجم الكرواتي الصاعد ألين هاليلوفيتش، أن جميع أفراد العائلة سينتقلون إلى إسبانيا، موضحا أنه لم يتم إتمام صفقة انتقال ابنه إلى فريق برشلونة بالكامل بعد.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة (فيسيرني ليست) الكرواتية اليوم السبت، قال سجاد لاعب خط الوسط السابق بمنتخب البوسنة والهرسك وفريق بلد الوليد الإسباني، "نعم العائلة بأكملها ستنتقل إلى برشلونة" دون أن يدلى بمزيد من التفاصيل.

وشدد قائلا "بالطبع نحن جميعا سعداء، ولكن من فضلكم لا أريد المزيد من الأسئلة لأن برشلونة طلب منا عدم التحدث عن صفقة الانتقال حتى تتم رسميا".

وقد أكد ألين هاليلوفيتش، 17 عاما، الذي يعتبر واحدا من اللاعبين الواعدين في أوروبا، أمس الجمعة على حسابه بموقع (إنستجرام) انتقاله من دينامو زغرب إلى صفوف برشلونة، فيما لم يعلن أي من الناديين رسميا عن صفقة انتقال اللاعب.

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