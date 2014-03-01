البرازيلي رومولو يفضل اللعب في صفوف المنتخب الإيطالي

روما، (إفي): أبدى البرازيلي رومولو، لاعب وسط فيرونا الإيطالي رغبته في اللعب لصالح المنتخب الإيطالي، رغم أنه لم يتلق أي استدعاء من جانب المدير الفني للمنتخب الإيطالي تشيزاري برانديلي.

وقال رومولو، في مقابلة مع صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية نشرت اليوم، "لدي جوازا سفر، ولكنني أفضل اللعب لصالح المنتخب الإيطالي، رغم أنني لم أتلق أي نبأ من برانديلي".

وأشار إلى أنه تابع الشائعات التي تتردد عن سعي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه، الا أنه أكد أنه لم يتحدث مع ممثلي أي من الناديين.

وأوضح "حقيقي أن البعض يتحدث عن انتقالي لأندية أخرى، وهذا يجعلني فخورا. أعرف أن شون سوجليانو ودانيلي بارديه (المديران الرياضيان لفيرونا وفيورنتينا على الترتيب) يتفقان".

وتذكر خلال المقابلة طفولته ورغبته في احتراف كرة القدم و"ربح 10 يورو"، مشيرا "في سن السادسة كنت أريد أن أصبح لاعب كرة قدم، وفي سن الـ13 تركت منزلي لأنني بدأت اللعب في كاكسياس (جنوب البرازيل) على بعد 130 كلم من مسكني".

وأضاف "في هذا الفريق لم يكن لدي فراش جيد، ولا غرفة جيدة، والفريق لم يكن يطعمنا أحيانا".