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إحراق سيارة مواطن أثناء تشييع جنازة قتيل الاسكندرية في اشتباكات أمس

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إحراق سيارة مواطن أثناء تشييع جنازة قتيل الاسكندرية في اشتباكات أمس إحراق سيارة مواطن أثناء تشييع جنازة قتيل الاسكندرية في اشتباكات أمس

أشعل تنظيم الاخوان ، النيران في سيارة أحد المواطنين أعلى كوبري العوايد أثناء تشييع جثمان”عبد الرحمن مصدق” الذي لقى مصرعه أمس في اشتباكات أنصار معزول وأهالي منطقة السيوف وقوات الأمن.
> كما قاموا بتكسير سيارة أحد المواطنين الذي رفع علامة النصر ،وكانت قد شيع المئات جثمان طالب الثانوي”عبد الرحمن مصدق” من مسجد”الجمعية الشرعية” بمنطقة السيوف شماعة شرق الإسكندرية، إلى مدفنه بمنطقة خورشيد.

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