بالصور تدشين التيار الشعبي المستقل على مستوى الجمهورية من محافظة المنوفية

نظم اعضاء التيار الشعبى المستقل، مساء اليوم، أولى مؤتمراته الجماهيرية لبدء تدشين التيار من محافظة المنوفية وانفصاله عن التيار الشعبى ،ومؤسسه حمدين صباحى، ودعم ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع رئيسا للجمهورية وذلك بقاعة المؤتمرات بإستاد شبين الكوم الرياضى.

شارك فى المؤتمر المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، واللواء مدحت الحداد، نائب رئيس حزب حماة مصر، والناشطة الفلسطينية، هند العربى، ومحمد فوزى، أمين عام التيار الشعبى المستقل .

وردد المشاركين فى المؤتمر هتافات دعم وتأييد للمشير السيسى منها ” انزل يا سيسى , بنحبك يا سيسى , السيسي رئيسى ” رافعين صوره بحضور نحو 200 من اعضاء التيار الشعبى المستقيلين من محافظات الفيوم والبحيرة والجيزة والقاهرة , معلنين تأييدهم للسيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة .

وقال خالد الزناتى، المستشار الإعلامي للتيار الشعبى المستقل، أن التيار أول حزب سياسي دون رئيس في تاريخ الأحزاب المصرية، وأضاف “نرحب بكل من ينضم من أي طيف حزبى أو سياسي أو دينى، شريطة إلا يكون قد تلوث يده بدماء أبناء هذا الشعب” .

وأكد محمد فوزى، أمين عام التيار الشعبى المستقل، أن محافظة المنوفية كانت النواه لتدشين التيار المستقل بـ200 عضو، وأنة أنضم اليوم المئات من ابناء محافظات الفيوم والجيزة والبحيرة والقاهرة جميعهم من التيار الشعبى، مشيرا أنه سيتم فتح باب العضوية لأعضاء جدد اليوم .

وأضاف أن التيار المستقل يسعى حاليا لجمع قاعدة شعبية وتشكيل هيكل تنظيمى وإختيار كوادره بالمحافظات والتدرج لإنشاء حزب التيار المستقل بعد توافر جميع الشروط خلال عام من الآن .