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إصابة سائق وحريق محدود بمنزلين فى مشاجرة بين عائلتين بـ”جرجا” سوهاج

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إصابة سائق وحريق محدود بمنزلين فى مشاجرة بين عائلتين بـ”جرجا” سوهاج إصابة سائق وحريق محدود بمنزلين فى مشاجرة بين عائلتين بـ”جرجا” سوهاج

أصيب سائق فى مشاجرة بين عائلتين، بناحية المحاسنة  فى سوهاج، بسبب خلافات الجوار ولهو الاطفال، أسفرت علي اثرها حريق محدود بمنزلين بذات الناحية.

وكان اللواء ابراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطاراً من مركز شرطة جرجا؛ بوقوع مشاجرة بناحية المحاسنة ،بالانتقال والفحص تبين انها المشاجرة بين كلاً من عائلة ابو دومة (مختار محمد احمد 39 سنة عامل ،و صلاح محمد احمد 49 سنة عامل ،و صبحي محمد احمد 36 سنة عامل ،و محمد رمضان محمد 23 سنة عامل) ، وطرف ثان عائلة التلاهية (احمد عبد الموجود احمد 60 سنة سائق مصاب بكدمة بالذراع الأيمن ،و محمد احمد عبد الموجود 30 سنة حاصل على معهد فني تجاري ،و محمد صلاح عبد الموجود 18 سنة عامل ،و محمود احمد عبد الموجود 26 سنة سائق).

وأسفرت المشاجرة عن نشوب حريق محدود بمنزلين ملك الطرفين [تم اخماده بمعرفة الاهالي] وانحصرت التلفيات فى احتراق كمية من “البوص والتبن” وتبين ان سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الاطفال .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهم على الاخر بالضرب واحداث اصابة الأول من الطرف الثاني واشعال النيران بالمنزلين .

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2004 جنح المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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