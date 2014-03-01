مصرع سجين داخل حجز قسم شبرا الخيمة

لقي اليوم سجين مصرعة، داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة، في ظروف غامضة ، حيث تم نقل الجثة للمستشفي وتولت النيابة التحقيق .

> تم اخطار اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبية بالواقعة ، وعلي الفور تبين وفاة رامي أحمد محمد ،26 سنة ،والمحبوس علي ذمة القضية رقم 2812 سرقة ومحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر داخل حجز قسم ثان شبرا الخيمة .

انتقل علي الفور أمير فتحي، ومحمود حجاب ،وكلاء النيابة الكلية بشبرا الخيمة، لمناظرة الجثة داخل الحجز وتبين عدم وجود أي إصابات بها وبسؤال المسجونين أكدوا أن السجين لقي مصرعه حينما كان يتناول مخدرات منذ فترة وعندما استيقظوا من النوم وجدوه جثة هامدة ولا يعلمون سبب وفاته ، وأمر محمد سليم، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، بالتصريح بدفن جثة السجين بعد لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة .

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وامرت بالتصريح بدفن الجثة .