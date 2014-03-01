أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قرعة لتسليم 42 وحدة جديدة لمشروع عشش محفوظ بمحافظة المنيا

Google+ Print
قرعة لتسليم 42 وحدة جديدة لمشروع عشش محفوظ بمحافظة المنيا قرعة لتسليم 42 وحدة جديدة لمشروع عشش محفوظ بمحافظة المنيا

أجرت محافظة المنيا، قرعة لتسليم 42 وحدة سكنية جديدة، ضمن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ جنوب مدينة المنيا ،لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع ،حيث سبق تسليم 73 وحدة سكنية ليصل إجمالي الوحدات التي تم تسليمها إلى 115 وحدة حتى الآن .
> وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن خطة التسليم تأتى ضمن برنامج زمني لتطوير المنطقة وإحداث تنمية حضارية حقيقية بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين من حيث تحسين نوعية السكن والبيئة المحيطة بالمواطنين والقضاء على العشوائيات.
> وطالب المحافظ، مسئولي تطوير العشوائيات البدء في تنفيذ المرحلة الأولى كاملة للانتهاء منها والبدء فى المراحل التالية طبقا لخطة التطوير التي تعتمد على مبدأ إعادة تأهيل المنطقة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً .
> و خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام ،وإسماعيل فحام، رئيس مدينة المنيا ،ومسئولي وحدة تطوير العشوائيات والأهالي المستفيدين من المشروع تم إجراء قرعة تسليم الوحدات الجديدة.
> وقدم المهندس نيازي مصطفى ،مدير وحدة تطوير العشوائيات، شرحاً للمشروع وأوضح أنه تم البدء فى هدم العشش القديمة للمواطنين وإخلائها تماماً وتهيئتها لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع،وأضاف أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ 37 عمارة سكنية على ثلاث مراحل وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والشبكات ( طرق- مياه- كهرباء- صرف) .
> وقال أن الصندوق يساهم في تطوير العشوائيات بمبلغ قدره 72 مليون جنيه وهو التمويل اللازم لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية كما سيتم توفير 24 مليون جنيه كدعم اجتماعي لا يرد من الصندوق لتنفيذ برامج لتطوير الاجتماعي والاقتصادي يشمل توفير فرص عمل للشباب وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا