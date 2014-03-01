قرعة لتسليم 42 وحدة جديدة لمشروع عشش محفوظ بمحافظة المنيا

أجرت محافظة المنيا، قرعة لتسليم 42 وحدة سكنية جديدة، ضمن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ جنوب مدينة المنيا ،لإستكمال المرحلة الأولى من المشروع ،حيث سبق تسليم 73 وحدة سكنية ليصل إجمالي الوحدات التي تم تسليمها إلى 115 وحدة حتى الآن .

> وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن خطة التسليم تأتى ضمن برنامج زمني لتطوير المنطقة وإحداث تنمية حضارية حقيقية بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين من حيث تحسين نوعية السكن والبيئة المحيطة بالمواطنين والقضاء على العشوائيات.

> وطالب المحافظ، مسئولي تطوير العشوائيات البدء في تنفيذ المرحلة الأولى كاملة للانتهاء منها والبدء فى المراحل التالية طبقا لخطة التطوير التي تعتمد على مبدأ إعادة تأهيل المنطقة عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً .

> و خلال احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام ،وإسماعيل فحام، رئيس مدينة المنيا ،ومسئولي وحدة تطوير العشوائيات والأهالي المستفيدين من المشروع تم إجراء قرعة تسليم الوحدات الجديدة.

> وقدم المهندس نيازي مصطفى ،مدير وحدة تطوير العشوائيات، شرحاً للمشروع وأوضح أنه تم البدء فى هدم العشش القديمة للمواطنين وإخلائها تماماً وتهيئتها لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع،وأضاف أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ 37 عمارة سكنية على ثلاث مراحل وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والشبكات ( طرق- مياه- كهرباء- صرف) .

> وقال أن الصندوق يساهم في تطوير العشوائيات بمبلغ قدره 72 مليون جنيه وهو التمويل اللازم لإنشاء عدد 37 عمارة سكنية كما سيتم توفير 24 مليون جنيه كدعم اجتماعي لا يرد من الصندوق لتنفيذ برامج لتطوير الاجتماعي والاقتصادي يشمل توفير فرص عمل للشباب وبرنامج لتوفير الرعاية الصحية للمرأة وبرنامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات رقم قومي .