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” الزند ” يؤكد ترحيب القضاة باختيار “نيرعثمان” وزيرًا للعدل

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” الزند ” يؤكد ترحيب القضاة باختيار “نيرعثمان” وزيرًا للعدل ” الزند ” يؤكد ترحيب القضاة باختيار “نيرعثمان” وزيرًا للعدل

المستشار احمد الزند – رئيس نادى القضاء

أعرب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة عن ترحيبه وترحيب جموع القضاة باختيار المستشار نير عبد المنعم عثمان، وزيرا للعدل، على نحو مثل حلا للأزمة التي ثارت على مدى الماضية، بشأن اختيار وزير عدل في الجديدة يحظى بتوافق بين جموع القضاة.

وأكد المستشار الزند ، تقديره وتقدير قضاة مصر للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في الحكومة المستقيلة، للدور الذي أداه طيلة عمله وزيرا للعدل، وباعتباره شيخا للقضاة.. مشيرا إلى احترامه الكبير أيضا لسائر القضاة الذي ترددت أسماؤهم للترشح لذلك المنصب.

وأشار المستشار الزند، إلى حرصه وحرص جموع القضاة على استمرار تماسك الأسرة القضائية الواحدة، والذي يصب في خدمة مصلحة مصر والمصريين.. موضحا أن اختيار المستشار نير عثمان لهذه المهمة، هو بمثابة ثقة صادفت أهلها، معربا عن ثقته في أن يعمل وزير العدل الجديد على تحقيق سائر مطالب القضاة، وأن يكون عونا لهم على أداء رسالتهم السامية.

وقال إن نادي القضاة سوف يعمل مع وزير العدل الجديد، جنبا إلى جنب، في كل ما من شأنه الصالح العام وصالح القضاء والقضاة.

وأعرب المستشار الزند، عن خالص تهنئته وتهنئة قضاة مصر للرئيس عدلي منصور، ولرئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب وسائر الوزراء بالحكومة الجديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه شعب مصر، وأن يحقق الله بهم وعلى أيديهم كل تقدم وازدهار.

أ ش أ

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