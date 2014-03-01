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الداخلة بالوادي الجديد تتعرض لعاصفة ترابية تسببت في انقطاع الكهرباء

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الداخلة بالوادي الجديد تتعرض لعاصفة ترابية تسببت في انقطاع الكهرباء الداخلة بالوادي الجديد تتعرض لعاصفة ترابية تسببت في انقطاع الكهرباء

تعرض مركز الداخلة بالوادي الجديد، لعاصفة ترابية تسبب في إنقطاع التيار الكهربي عن بعض قرى مركزالداخلة .

وقال سيد محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد، إن العاصفة الترابية تسببت في إعاقة الرؤية على طرق قرى المركز حيث تم رفع حالة الاستعداد بجميع مرافق المركز والتنسيق مع وحدة المرور بمركز الداخلة لمتابعة الحالة المرورية بالمركز وقراها .

وأكد أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت حالة الاستعداد تحسبًا لوقوع أية أو حرائق نتيجة سرعة الرياح وهبوب العواصف الترابية على المنطقة ، ومن ناحية أخرى حذرت إدارة المرور بالوادى الجديد السائقين وقائدي المركبات من تجاوز السرعة على الطرق السريعة بالوادى الجديد.

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