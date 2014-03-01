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"سكينة فؤاد" تنقل مقترحات تمثيل المرأة من "صياغة قانون الانتخابات" للرئيس

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"سكينة فؤاد" تنقل مقترحات تمثيل المرأة من "صياغة قانون الانتخابات" للرئيس "سكينة فؤاد" تنقل مقترحات تمثيل المرأة من "صياغة قانون الانتخابات" للرئيس

كتبت مروة الغول _ تصوير عمرو مصطفى

قالت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، إن مهمتها خلال اجتماع مناقشة تمثيل المرأة فى لجنة صياغة قانون الانتخابات والذى عقد اليوم بحضور ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وهدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، هى حمل المقترحات لرئاسة الجمهورية من أجل تفعيلها وتقديم الوجوه الشابة للمشاركة فى لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد.

وأضافت سكينة فى تصريحات صحفية، أن أقاليم مصر عامرة بالقيادات النسائية التى تمتلك قدرات هائلة لا حدود لها.

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مصر 365

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