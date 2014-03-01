أخبار عاجلة

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر -
وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي -
بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا -
وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل -
التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا -
ترامب يدين هجوم بطرسبرج: شيء فظيع يحدث في جميع أنحاء العالم -
ميركل تدين تفجير سانت بطرسبرج: "هجوم بربري وجبان" -
أول فيديو لانفجار مترو "سان بطرسبرج" في روسيا -
أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ممثلات الأحزاب باجتماع القومى للمرأة يطلبون لقاء رئيس الجمهورية

Google+ Print
ممثلات الأحزاب باجتماع القومى للمرأة يطلبون لقاء رئيس الجمهورية ممثلات الأحزاب باجتماع القومى للمرأة يطلبون لقاء رئيس الجمهورية

عرضت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية خلال اجتماع مناقشة تمثيل المرأة فى قانون الانتخابات بالمجلس القومى، بعض المطالب من بينها عقد لقاء مفتوح مع الرئيس لعرض الرؤى والمقترحات خلال المرحلة المقبلة، وتخصيص نسبة 50% للسيدات للمشاركة فى اللجنة القانونية المنوط بها صياغة قانون الانتخاب الجديد.

وتحدثت المشاركات بالاجتماع عن تصاعد وتيرة العنف المُمارس ضد السيدات، مطالبات أن يكون رد الاعتبار لهن متمثلا فى خطوات فعلية مثل إصدار قرارات بتعيين نواب محافظين من النساء.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمناقشة تمثيل المرأة فى لجنة صياغة قانون الانتخابات المنعقد اليوم، بمقر المجلس القومى للمرأة بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس وسكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة وهدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء .

اخبار متعلقة

"سكينة فؤاد" تنقل مقترحات تمثيل المرأة من "صياغة قانون الانتخابات" للرئيس

ميرفت التلاوى: نتمسك بأحقية المرأة فى التعيين بالمناصب القضائية

بدء اجتماع "قومى المرأة" لمناقشة تمثيل النساء بلجنة "قانون الانتخابات"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

تغطية خاصة - محمد صلاح " مدير مكتب الحياة اللندنية بالقاهرة " ...الفرق بين نظرة أوباما وترامب لمصر

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر»

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر