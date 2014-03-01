ممثلات الأحزاب باجتماع القومى للمرأة يطلبون لقاء رئيس الجمهورية

عرضت ممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية خلال اجتماع مناقشة تمثيل المرأة فى قانون الانتخابات بالمجلس القومى، بعض المطالب من بينها عقد لقاء مفتوح مع الرئيس لعرض الرؤى والمقترحات خلال المرحلة المقبلة، وتخصيص نسبة 50% للسيدات للمشاركة فى اللجنة القانونية المنوط بها صياغة قانون الانتخاب الجديد.

وتحدثت المشاركات بالاجتماع عن تصاعد وتيرة العنف المُمارس ضد السيدات، مطالبات أن يكون رد الاعتبار لهن متمثلا فى خطوات فعلية مثل إصدار قرارات بتعيين نواب محافظين من النساء.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، لمناقشة تمثيل المرأة فى لجنة صياغة قانون الانتخابات المنعقد اليوم، بمقر المجلس القومى للمرأة بحضور السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس وسكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة وهدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر.

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