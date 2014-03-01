انتهت - الأهلي 0-1 يانج أفريكانز .. هدف تنزاني برأسية

يتقدم يانج أفريكانز بهدف سجله إيمانويل أوتي بالرأس، قبل نهاية مباراة يانج أفريكانز في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا في تنزانيا.

سقوط أحمد رؤوف بعد انفراده بالمرمى، والحكم يأمر باستئناف اللعب ولم يحتسب ركلة جزاء للأهلي

4 دقائق وقت بدل ضائع

في الدقيقة 83 يسجل إيمانويل أوتي الهدف الأول لأصحاب الأرض

دفع محمد يوسف بأحمد شكري بدلا من محمد ناجي جدو، وخرج موسى يدان واشترك محمود تريزيجيه.

تصويبة من عمرو جمال ترتطم في الدفاع وتخرج إلى رمية تماس

- الانذار الثاني للأهلي أحمد فتحي

- تصويبة قوية من عمرو جمال أعلى العارضة

- بينية من موسى يدان إلى عمرو جمال ينفرد ويراوغ الحارس ويسقط ولكن يحصل على بطاقة صفراء

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يدخل الأهلي المباراة منتعشا بفوزه بكأس السوبر، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من تنزانيا لتسهيل مهمة العودة في القاهرة الأسبوع المقبل.