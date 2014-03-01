مباشر - الأمن يتعامل بالغاز لمنع جمهور الزمالك من دخول الاستاد

احتشد عدد من جماهير الزمالك أمام بوابات استاد القاهرة وذلك قبل مواجهة فريقهم أمام كابوسكورب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي شدد الأمن على إقامتها بدون جمهور.

وقام جمهور الزمالك بقطع طريق النصر في الإتجاهين اعتراضا على تعنت الأمن بعدم السماح لهم بالدخول للمدرج.

ورد عليه الأمن بالغاز لمحاولة منع الجمهور من دخول الاستاد.

وكانت محاولات مسؤولي الزمالك لإقناع الأمن بحضور الجماهير قد باءت بالفشل ليتقرر إقامة المباراة بدون حضور جمهور.

ومنع الأمن الحافلات التي تقل جمهور الزمالك من الإسكندرية للدخول إلى القاهرة من بوابات الطريق الصحراوي.

وكانت مجموعة أولتراس وايت نايتس المساندة لنادي الزمالك قد أعلنت حضورها رسميا مباراة الزمالك وكابوسكورب.

إلا أن وزارة الداخلية ناشدت الجمهور بعدم حضور المباراة حرصا على سلامتهم والالتزام بقرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات بدون جمهور.

وكانت اشتباكات بين الأمن وجمهور الأهلي قد وقعت بعد مباراة السوبر الإفريقي أسفرت عن اعتقال بعض من مشجعي الفريق الأحمر وإصابة بعض أفراد الشرطة مما تسببت في تعنت الأمن أمام حضور الجماهير للمباريات.