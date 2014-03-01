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الأهلي يخسر بهدف من يانج أفريكانز في مباراة مجهولة

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الأهلي يخسر بهدف من يانج أفريكانز في مباراة مجهولة الأهلي يخسر بهدف من يانج أفريكانز في مباراة مجهولة

بدأ الأهلي رحلة دفاعه عن لقب دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وعاد الأهلي لنتائجه السلبية مرة أخرى بعد أن حقق الفوز على الصفاقسي التونسي 3-2 في كأس السوبر الإفريقي.

ولم تذاع المباراة على الهواء مباشرة بسبب عدم التزام الشركة التي حصلت على حقوق البث بدفع مستحقات فريق يانج أفريكانز والتي تبلغ 10 آلاف دولار.

وأهدر الأهلي أكثر من فرصة خلال الشوط الأول أبرزها إنفراد من عمرو جمال الذي حاول الحصول على ضربة جزاء لكن الحكم أنذره بداعي التمثيل، كما أضاع جدو أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني حاول الأهلي مجددا التسجيل وكانت أخطر الفرص عن طريق جدو الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 53 إلا أن حارس يانج أفريكانز حولها إلى ركنية.

وقبل نهاية المباراة بـ6 دقائق استطاع يانج أفريكانز أن يسجل هدف المباراة الوحيد بعد أن قابل عرضية برأسه إلى شباك شريف إكرامي.

بتلك النتيجة يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب والتي تقام الأسبوع المقبل في القاهرة من أجل حسم الصعود إلى دور الـ16.

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