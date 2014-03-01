بدء مهرجان القاهرة للعلوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بدأ الآن احتفال مهرجان القاهرة للعلوم بالذكرى السنوية الخامسة، الذى يقام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى إطلاق شهر العلوم المصرى، وهو احتفال سنوى لعرض العلوم والابتكارات فى جميع أنحاء مصر خلال شهر مارس، الذى يهدف إلى تعزيز مشاركة الجمهور فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وتحسين الأثر المجتمعى للمؤسسات التعليمية والبحثية.

وبدأ الاحتفال بعرض فيلم "3D" بعنوان الحفاظ على كوكب الأرض، ثم يليه فيلم بعنوان "الديناصورات"، ومن المقرر أن يتم عرض عدد من أفلام السنيما المتنقلة-سنيما علمية- خلال الاحتفال، التى تهدف إلى تبسيط المناهج العلمية المختلفة التى يتم تدريسها من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الجامعى.

ومن المقرر، أن يلقى الدكتور فاروق الباز، خبير بعثات أبولو بوكالة ناسا والأستاذ بجامعة بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، محاضرة مع افتتاح المهرجان.

فيما يتم تنظيم معرض طلابى فى السياحة الخارجية بالتزامن مع عرض الأفلام، حول الأنشطة العلمية المقدمة، التى تبلغ 250 نشاطا، ويشارك فى الشهر العلمى أكثر من60 جهة من مختلف أنحاء مصر.

ويشارك بالمهرجان الدكتور عمرو سلامة وزير البحث العلمى الأسبق، ورئيس أكاديمية البحث العلمى.