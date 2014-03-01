"الصحة": مصر خالية من فيروس "كورونا" حتى الآن

قال الدكتور عمرو قنديل، وكيل أول وزارة الصحة للطب الوقائى، إن نتائج الفحص المعملى للسيدة التى اشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة أسوان، جاءت سلبية، مؤكدًا خلو مصر من الفيروس حتى الآن.

كان "قنديل" قد نفى فى وقت سابق صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية حول وفاة سيدة من كوم إمبو بأسوان نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أنها مجرد حالة اشتباه، وتم أخذ عينة من الحالة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، حيث جاءت النتيجة سلبية.

وأشار "قنديل"، حسب بيان اليوم، إلى أن حالة الوفاة لسيده تبلغ من العمر 56 سنة وكانت تؤدى العمرة بالمملكة العربية السعودية منذ أسبوعين، ووصلت أسوان أمس الأول الخميس، وكانت السيدة قد احتجزت بأحد مستشفيات المدينة المنورة أثناء تأديتها العمرة نتيجة إصابتها بالتهاب رئوى، وبعد أن وصلت أسوان أمس الأول، تم نقلها لأحد المستشفيات بالمحافظة وتلقت العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الحالة تم نقلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى بناءً على رغبة أهلها وتوفيت فور وصولها المستشفى.