وزير الدفاع الإيراني: طهران قادرة على إنتاج وتصنيع عدة أنواع من الصواريخ

أكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، السبت، أن بلاده قادرة على إنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ، وأنها قامت بتحديث صناعتها الدفاعية بهدف تلبية كل مطالب القوات المسلحة.

وقال «دهقان»، في كلمة أمام مجموعة من المسؤولين البارزين بوزارة الدفاع في طهران بثتها وكالة الأنباء الإيرانية، «إيرنا»، إن إيران بوسعها إنتاج أنواع مختلفة من الصواريخ، بما يشمل صواريخ «جو- أرض» وصواريخ «أرض- جو» وأخرى «أرض-أرض».

ونوه إلى أن «صناعة إيران الدفاعية تطورت كثيرًا في كل جوانب البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة والتكنولوجيا».

وأضاف أن «الصناعة الدفاعية على أتم الاستعداد لتلبية كل مطالب القوات المسلحة، فيما يتعلق بالتصدي لجميع أنواع التهديدات، بما في ذلك الحروب غير المتماثلة»، كما أشاد بزيادة الصادرات من المنتجات الدفاعية للعديد من دول العالم.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تحدث أمام الاجتماع قبل «دهقان»، وقام بتفقد معرض بالوزارة يبرز أحدث إنجازات الصناعة الدفاعية في البلاد، والتقى بعدد من المسؤولين البارزين في الوزارة.