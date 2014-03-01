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واشنطن تقترح بعثة وساطة دولية لحل الأزمة الأوكرانية

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اقترحت الولايات المتحدة الأميركية، السبت، تشكيل بعثة وساطة دولية بشكل عاجل، لمحاولة التوصل لحل للأزمة في أوكرانيا.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، إن بلادها ترغب بتشكيل بعثة وساطة مستقلة وذات مصداقية، من أجل أوكرانيا، مقترحة أن تضم البعثة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وخبراء من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

بدوره قال مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت: «بعثة وساطة من هذا النوع، لا تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي».

ومن جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، على رفض بلاده من حيث المبدأ للوساطة المفروضة.

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