الرئيس الأوكراني يرفض الاعتراف برئيس الوزراء الجديد في القرم

رفض الرئيس الأوكراني الانتقالي، أولكسندر تورتشينوف، السبت، الاعتراف برئيس وزراء منطقة القرم الجديد، الموالي لروسيا، سيرجي أكسيونوف، الذي أعلن توليه السلطة بعد استيلاء مسلحين موالين لـ«الكرملين» على مبنى البرلمان في القرم.

وأصدر «تورتشينوف» تعليمات لوزراء الحكومة الأوكرانية وغيرها من الأجهزة الحكومية بعدم اعتبار «أكسيونوف» ممثلا لمجلس الوزراء في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، بحسب بيان للرئاسة.

وأطاح النواب في برلمان القرم، الخميس الماضي، برئيس الوزراء المعين من قبل كييف، ودعوا إلى اجراء استفتاء في المنطقة، في 30 مارس المقبل، للتصويت على حصول المنطقة على مزيد من الاستقلال.