عقب حلف الحكومة اليمين..وزيراﻷوقاف يجتمع لتطوير مجلة منبر اﻹسلام

يعقد د. محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف اجتماعا بالمجلس اﻷعلى للشئون اﻹسلامية، بعد أن تحلف الحكومة اليمين، لبحث سبل تطوير مجلة منبر الإسلام الصادرة عن المجلس واﻹصدارات والدوريات الصحفية بالمجلس لجعل المجلة الدعوية الصادرة عن المجلس وجعلها منبرا للوسطية والسماحة وعلامة مميزة تعبر عن الفكر اﻷزهرى الوسطى.

ومن المنتظر أن يتمخض اﻻجتماع عن قرارات مصيرية وهامة فى هذا الصدد حسب تأكيد مصادر مسئولة بالمجلس رفضت اﻹفصاح عن نفسها، مضيفة: المجلة تشهد انحرافا عن مسارها اﻷزهرى يمينا إلى حيث يعتقد أصحاب فكر الإسلام السياسى، خاصة أن عددا ممن يشرفون عليها تم تعينهم فى حكومة اﻹخوان.