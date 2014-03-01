وصول 10 آلاف سائح على متن 80 طائرة إلى مطار الغردقة

شهد مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا في رحلات الوصول للأفواج السياحية من جنسيات مختلفة لقضاء أسبوع بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وسفاجا، حيث استقبل المطار اليوم قرابة 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات على متن 80 طائرة.

صرح بذلك سامي عبدالمنعم مديرعام المطار، وقال إن معدل الوصول بلغ 68 طائرة دولية، و12طائرة داخلية ،مشيرا إلى أن أغلب الجنسيات اليوم قادمة من روسيا.

وأضاف مدير عام المطار، أن الحركة تسير بشكل منتظم وسط اجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية وتفعيل خدمة المراقبة الإلكترونية والمتطورة لتأمين المطار.

أ ش أ