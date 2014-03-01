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صلاح جودة : عدم تطبيق الحد الأدني سبب رئيسي في إسقاط حكومة الببلاوي‎

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صلاح جودة : عدم تطبيق الحد الأدني سبب رئيسي في إسقاط حكومة الببلاوي‎ صلاح جودة : عدم تطبيق الحد الأدني سبب رئيسي في إسقاط حكومة الببلاوي‎

قال الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادي “أن السابقة برئاسة حازم الببلاوي، استمرت في حكم البلاد لمدة 222 يوم بالتمام و الكمال، وكان لديها بعض الأيجابيات، والإخفاقات، و التي كانت سببا رئيسيا في زوالها وعدم استكمال العمل بها في الحكم، و أيضا لأن الشعب المصري لم يكن لديه المقدرة في تحمل الإخفاقات التي تمارسها حكومة الببلاوي “.

وأضاف جودة خلال مؤتمر القوى الثورية تحت عنوان “المؤتمر الثوري لبناء ” بنقابة تجاريين القاهرة ، “أن عدم تطبيق الحد الادنى و الأقصى على المصريين، السبب الرئيسي في إسقاط حكومة الببلاوي، و أتمنى من الحكومة الجديدة أن تطفئ النار المشتعلة أسفل قدميها، والمتمثلة في غضب العمال و الموظفين من عدم تطبيق الحد الأدنى، والأقصى للأجور” .

وأشار جودة إلى أنه لا يوجد في أي دولة في العالم تحصل على أكثر من 146 يوم أجازة خلال السنة، لا في الدول النامية أو المتقدمة، مضيفا أننا كمصريين نحتاج إلى منظومة تشريعات جديدة، لمسح الصفحات القانونية الوعرة التي نسير عليها حتى الآن منذ عشرات السنوات السابقة، وأنه لا يجب علينا أن نتعامل مع الإقتصاد المصري بطريقة نمطية.

وقال جودة “أن الشرايين الإقتصادية لمصر متعطشة بـ 10 ملايين دولار ضخا للأموال بداخلها، و ذلك لمحاولة تخطي الأزمات و المكشلات التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي، والعبور منها إلى بر الأمان.

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