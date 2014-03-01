بوتوكس الشعر صيحة ثورية لعلاج الشعر

إليك في تفاصيل هذا الموضوع صيحة جديدة هي الأبرز في عالم العناية بالشعر الضعيف والخفيف والرقيق. لهذا، تعرّفي إلى بوتوكس الشعر :

ما هو بوتوكس الشعر؟

يصحّح ألياف الشعر المتضررة أو التالفة بواسطة مركّز فعّال من المكوّنات، مثل زيت الكافيار وفيتامين B5 والكولاجين. إنه مركّز يضمن ترطيب الشعر وتغذيته وتصحيحه وإعادته إلى الحياة من الاستعمال الأول، يضفي لمعاناً لا يُضاهى فضلاً عن تنعيمه، وتصحيح أيّ تجعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا العلاج أن يُصحّح الأطراف المقصفة.

يعمل البوتوكس على الشعر المجعّد والمستقيم والكثيف والرفيع والأبيض والأشقر وغيره، وتدوم نتيجته طويلاً.

سبب اختيار بوتوكس الشعر

- على خلاف علاج الكيراتين، الذي يستخدم غاز "الفورمالديهايد" عديم اللون والذي يحتوي على مستويات أقلّ من هذا الغاز مقارنةً بالمستويات المسموح بها قانونياً، فلا يستخدم البوتوكس أيّ موادّ كيميائيّة مضرّة. إنه سليم وآمن من حيث الاستخدام بفضل تأثير الحمض المقشّر الممتاز. بالإضافة إلى ذلك، يساعد بوتوكس الشعر في معالجة أمراض فروة الرأس مثل القشرة والصدفيّة.

- يختلف علاج بوتوكس الشعر عن غيره من العلاجات لأنه يمكن أن يمنحك شعراً مستقيماً وناعماً من دون تفكيك تركيبته الشعر الداخلية. إنه يحتوي على تركيبة غنيّة تفرز المغذيات في قشرة جدل الشعرة المتضررة وإعادة الشعر إلى حالته الصحية.

- بالإضافة إلى ذلك، من المستحيل على بوتوكس الشعر أن يتسبّب بتلف الشعر على عكس علاجات الكيراتين لأنها قوية جداً وتعطي جرعة بروتين كبيرة.

- يُعدّ بوتوكس الشعر أيضاً علاجاً ونافعاً يساعد في تخفيض نسبة تساقط الشعر.

من المعني بها؟

النساء اللواتي يعانين من شعر متضرّر وباهت وتالف، خصوصاً اللواتي يعانين من أطراف مقصّفة. إنّ الخضوع لهذا العلاج سيساعدهن في إعادة شعرهن إلى طبيعته ووضعه الصحي.

يناسب هذا العلاج النساء اللواتي لديهنّ شعر طويل وجافّ وأطرافه مقصّفة، بسبب تعرّضه تكرار للتجفيف أو الصبغ.

ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ علاج بوتوكس الشعر غير مناسب للحوامل، لأنّ الأطباء ينصحونهنّ بالابتعاد عن الموادّ الكيميائية.

النتائج

- إعادة الشباب إلى شعرك مع قدرات تمكنه من مقاومة الشيخوخة تعيد شعرك إلى حالته الطبيعية.

- خدمة حصرية تقدمها صالونات تصفيف الشعر تقلب مقايس الشعر رأسً على عقب خلال 45 دقيقة.

- إنه علاج بسعر معقول، يقدم نتيجة مباشرة ورائعة ومثالية قبل أي عطلة أو حفلة أو أي مناسبة أخرى عندما ترغبين بالإطلال بكامل رونقك.

ستلاحظين الفرق بعد جلسة واحدة وستحصلين على الشعر الذي لطالما حلمت به.

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