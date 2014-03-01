مؤتمر لعدة قوى ثورية بعنوان “المؤتمر الثوري لبناء الوطن”‎

نظم تيار المستقبل بمشاركة تحالف من أجل العدالة الحرية، وإئتلاف شباب 25 ،وإئتلاف العسكريين المتقاعدين، مؤتمر صحفيا تحت عنوان “المؤتمر الثوري لبناء الوطن”، وذلك للإعلان عن رؤية شباب الثورة في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، و لعرض الملفات الهامة التي يجب أن تناقشها الحكومة الجديدة، لتحقيق الحد الأدنى منها.

وبدأ المؤتمر الصحفي بالوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على أرواح كل من دافعوا عن الوطن من أجل تحقيق العدالة و المساواة في صالح الشعب المصري، بحضورالدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادي.

وفي سياق متصل ألقى محمد عباس عضو مؤسس بتيار المستقبل، بيانا على الحضور يتضمن عدة نقاط، منها إيمان التيار بالحريات، وبمختلف الأبعاد، ولكن في إطار الدستور و القانون ، الإيمان بالديمقراطية التي تؤسس دولة وطنية قائمة على أسس العدالة و قيم التسامح و المساواة، الإيمان بالقصاص العادل لدماء الشهداء، وذلك للحد من إراقة المزيد من الدماء، ومتابعة أداء الحكومة عن كثب، وفي حالة الخطأ سيقف التيار بكل حزم، وبكل سلمية حيال تلك التجاوزات و الأخطاء.

و قال المهندس باسم خواص نائب رئيس حزب الغد، خلال المؤتمر الصحفي بنقابة تجاريين القاهرة تحت شعار “المؤتمر الثوري لبناء الوطن” ، “أن الهدف الرئيسي لتيار المستقبل هو توضيح الملفات الهامة التي يجب أن ترتكز الحكومة عليها بجهودها المتواصلة من أجل اصلاحها، كملفات الأمن، والصحة، والتعليم في مصر ، والعمل على توحيد صفوف الشعب المصري من التفرقة السائدة “.

المراسل : شمس الدين مرتضى