ONA جرامافون .. النهاردة بطعم زمان

إعداد : أحمد أشرف

تبدأ وكالة أونا في تقديم خدمة دورية ، لإستعراض أهم أحداث التاريخ ، فاليوم ما هو الإ إنعكاس الأمس .

ربما فقد اليوم مذاقه الخاص ، لكن يبقي للتاريخ طعم آخر ، فوسط زحام الفضائيات و الوسائل الإعلامية المقروءة و المسموعة ، نلجأ لـ”جرامافون” لرصد الماضي، وحالة مجتمع الآباء والأجداد ، لعلنا نستفيد منه .

إليكم موجز الأنباء

السيدات و السادة ، ننقل لكم موجز بأهم الأنباء ، السياسية و الفنية و الرياضية ، من المملكة العربية المتحدة ، اليوم 1 مارس لعام 1970 .

أخبار السياسة

المقاومة المصرية تهاجم أهدافا حيوية في عمق الجليل و وادي الأردن

نجحت قواتنا المصرية ، في الهجوم علي أهداف حيوية لدي العدو ، كما تمكنت من نسف خطوط للضغط العالي ، و تمكنت من تقجير مخزن للالات ، كما تمكنت المقاومة من نسف العديد من مواقع العدو و مستعمراته ، و قامت الطائرات المصرية بقصف مناطق حيوية للعدو في القطاع الشمالي .

برقية تأييد لعبد الناصر من مؤتمر وزراء خارجية إفريقيا

أعلن مجلس وزراء المنظومة الإفريقية ، أنه قرر بالإجماع ، إرسال برقية تأييد للزعيم عبد الناصر ، و تضامنا مع الجمهورية العربية المتحدة .

لجنة برئاسة الإمام الأكبر لتجميع قوي المسلمين من أجل تحرير الأقصي

أعلن الدكتور عبد العليم الأمين ، الأمين العام لعلماء المسلمين ، عن تشكيل لجنة برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، كما تقرر تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه من ميزانية مجمع البحوث الإسلامية لذلك ، و إيفاد بعثات من الأئمة للدول الإسلامية لتجميع قوي المسلمين .

أخبار الفن

غدا .. فيلم أبي فوق الشجرة بالسينمات

تطرح شركة صوت الفن ، غدا ، بدور العرض ، فيلم ابي فوق الشجرة ، للنجم عبد الحليم حافظ ، و الفنانة نادية لطفي

أخبار الرياضة

الأهلي يلتقي سوهاج و الزمالك مع المنصورة

فوز البطلة ، إيناس درويش ببطولة القاهرة لتنس الطاولة

اليوم .. بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس تنطلق بالإسكندرية

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فرصة .. شقق بأرخص الأسعار

تعلن شركة التعمير و الإسكان عن بيع 86 شقة ، شقة بالدور الأرضي بسعر 2500 جنيه ، و الأدوار العُليا ب2850 جنيه .

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