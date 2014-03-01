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ONA جرامافون .. النهاردة بطعم زمان

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أونا جرامافون

أونا جرامافون

 

إعداد : أحمد أشرف

 تبدأ وكالة أونا في  تقديم خدمة دورية ،  لإستعراض أهم أحداث التاريخ ، فاليوم ما هو الإ إنعكاس الأمس .

ربما فقد اليوم مذاقه الخاص ،  لكن يبقي للتاريخ طعم آخر ، فوسط زحام  الفضائيات و الوسائل الإعلامية المقروءة و المسموعة ، نلجأ لـ”جرامافون” لرصد الماضي، وحالة مجتمع الآباء  والأجداد ، لعلنا نستفيد منه .

 إليكم موجز الأنباء 

السيدات و السادة ، ننقل لكم موجز بأهم الأنباء ، السياسية و الفنية و الرياضية ، من المملكة العربية المتحدة ، اليوم 1 مارس لعام 1970 .

 

 

أخبار السياسة

الأهرام

الأهرام

المقاومة المصرية تهاجم أهدافا حيوية في عمق الجليل و وادي الأردن

نجحت قواتنا المصرية ، في الهجوم علي أهداف حيوية لدي العدو ، كما تمكنت من نسف خطوط للضغط العالي ، و تمكنت من تقجير مخزن للالات ، كما تمكنت المقاومة من نسف العديد من مواقع العدو و مستعمراته ، و قامت الطائرات المصرية بقصف مناطق حيوية للعدو في القطاع الشمالي .

 

 

 

 

 

الأهرام

الأهرام

برقية تأييد لعبد الناصر من مؤتمر وزراء خارجية إفريقيا

أعلن مجلس وزراء المنظومة الإفريقية ، أنه قرر بالإجماع ، إرسال برقية تأييد للزعيم عبد الناصر ، و تضامنا مع الجمهورية العربية المتحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الأهرام

الأهرام

لجنة برئاسة الإمام الأكبر لتجميع قوي المسلمين من أجل تحرير الأقصي

أعلن الدكتور عبد العليم الأمين ، الأمين العام لعلماء المسلمين ، عن تشكيل لجنة برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ، كما تقرر تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه من ميزانية مجمع البحوث الإسلامية لذلك ، و إيفاد بعثات من الأئمة للدول الإسلامية لتجميع قوي المسلمين .

 

 

 

 

 

 

 

ابي فوق الشجرة

ابي فوق الشجرة

أخبار الفن

غدا .. فيلم أبي فوق الشجرة بالسينمات

تطرح شركة  صوت الفن ، غدا ، بدور العرض ، فيلم ابي فوق الشجرة ، للنجم عبد الحليم حافظ ، و الفنانة نادية لطفي

 

 

 

 

 

 

 

 

الرياضة

الرياضة

أخبار الرياضة 

الأهلي يلتقي سوهاج و الزمالك مع المنصورة

فوز البطلة ، إيناس درويش ببطولة القاهرة لتنس الطاولة

اليوم .. بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس تنطلق بالإسكندرية

 

 

 

 

 

 

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قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء ، للتواصل معنا ، راسلونا عبر الصندوق البريدي الخاص بنا .

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