قفاطين ملونة للمصممة أمل أزهري

قدمت المصممة أمل أزهري مجموعتها الجديدة من القفاطين التي حملت عنوان "مجموعة الريح". وتألقت عارضاتها بقفاطين ملونة ومطبّعة، وبأقمشة الشيفون الناعمة والشفافة. كما أطلت العارضات بعمامات ملونة ومزينة بالاكسسوارات وبمكياج ملون صارخ ينسجم مع

ألوان القفاطين وأجواء العرض. تميزت القفاطين بالرسوم والأقمشة المطبّعة المزدانة، حيث حملت كلّ عباءة حكاية مختلفة.

أقيم العرض في صالة "لوفت" التي تحوّلت إلى مكان صاخب بالموسيقى والألوان والديكور الاحتفالي، على وقع الموسيقى العربية وأغنيات أم كلثوم.

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