كبرى شركات سياحة الغوص في العالم تبدأ نشاطها في مصر

أعلنت شركة “أجرسور فلييت” Aggressor Fleet أكبر شركة مانحة لحقوق الامتياز في مجال رحلات الغوص والسياحة البحرية والتدريب على متن قوارب الإقامة الفخمة في العالم، دخولها سوق الغوص المصري.

وقالت الشركة أنها اعتبارا من شهر مارس الحالى سوف تطلق قاربها ذي الإقامة الفندقية الفخمة من بورت غالب بالبحر الأحمر الذي يحمل اسم “ريد سي أجرسور” Red Sea Aggressor. ويمثل دخول كبرى الشركات عالمية لسياحة الغوص للسوق المصري -بما تتمتع به من مجموعة ضخمة من العملاء من جميع أنحاء العالم- دفعة قوية لصناعة السياحة المصرية، خاصة في الوقت الراهن.

وصرح ديفيد هوم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة تي في بي الدولية TVB Group International وأحد الملاك المساهمين في امتياز “ريد سي أجرسور “، أن المجموعة تتطلع إلى التعاون مع السلطات المصرية المعنية بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي لسياحة الغوص، واجتذاب محبي الغوص من كافة أنحاء العالم– بدلا من اقتصار الأمر على السوق الأوروبي حاليا.

وقال أن منطقة البحر الأحمر تعد مقصدا عالميا لرياضة الغوص، وهو ما يجعلها مكانا مثاليا لأجرسور فليت لتتوسع في نشاطاتها العالمية، خاصة في ضوء ما تتمتع به من طبيعة خلابة وحياة شاطئية وبحرية فخمة، فضلا عن الشعاب المرجانية شديدة النعومة.

من جانبه قال طارق حمزة رئيس مجموعة تي في بي الدولية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إن توسعنا في مصر دليل على اهتمام شركة “اجرسور فليت” بوضع استثمارات طويلة الأمد في تطوير صناعة الرحلات البحرية والغوص في كل من مصر والسودان والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “نحن نرى أن مصر تتمتع بإمكانيات ضخمة في هذا المجال، ولكننا نحتاج المزيد من التعاون من السلطات المصرية وخاصة فيما يتعلق بوضع نظام متكامل لتأمين الغواصين بما في ذلك ضمان توافر الاتصالات بينهم وبين مركز العمليات على الأرض فضلا عن الحفاظ على البيئة، حتى نتمكن من استغلال هذه الإمكانات على النحو الأمثل”.