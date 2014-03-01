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ننشر خريطة عمل الأروقة الأزهرية ودروس الوعظ بالجامع الأزهر للأجانب

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تبدأ اليوم السبت، أروقة اﻷزهر الشريف العلمية عملها فى نشر الوسطية والاعتدال فى عقد دروس العلم الدينى للجاليات اﻷجنبية مع المبتعثين اﻷجانب فى دروس الفقه والسيرة والعقيدة والتاريخ واﻷخلاق، وفى استعادة دوره التاريخى، بالشكل الذى بدأ به قبل إنشاء جامعة الأزهر.

يأتى ذلك كأول نشاط له بعد ضم الجامع إلى مشيخة الأزهر، يضاف ذلك إلى دروس الوعظ الدينى للجماهير، ويقوم بالتدريس فى الجانبين خيرة علماء الأمة وكبار هيئة علماء الأزهر والأوقاف على المنهج الوسطى.

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