أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم عالميون في حفل فني برعاية "سيدتي"

Google+ Print
نجوم عالميون في حفل فني برعاية "سيدتي" نجوم عالميون في حفل فني برعاية "سيدتي"

أقيم أمس حفل في نادي دبي للغولف برعاية "سيدتي"، حيث افتتحت الأبواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليبدأ يوم المشاوي وتذوق المشاوي، بحضور حشد كبير من المدعوين منهم من كان يشوي اللحوم بنفسه ويتذوقه.
وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بدأ الحفل مع Marty Cintron الملقب بفرقة "No Mercy" حيث قدم مجموعة من الأغاني منها "I miss you, where are you and I lovebaby" وبعدها صعدت إلى المسرح المطربة Diana King ثم أحييت الجمهور قائلة: "سعيدة جداً بوجودي معكم الليلة، وأتمنى لكم قضاء سهرة ممتعة"، ثم أشعلت الجمهور رقصاً وتهليلاً وهم يهتفون لها "you are the king" واختتم الحفل فرقة "ub40" المكونة من ثمانية أفراد واستمر الحفل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل.
المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي