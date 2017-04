نجوم عالميون في حفل فني برعاية "سيدتي"

أقيم أمس حفل في نادي دبي للغولف برعاية "سيدتي"، حيث افتتحت الأبواب في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليبدأ يوم المشاوي وتذوق المشاوي، بحضور حشد كبير من المدعوين منهم من كان يشوي اللحوم بنفسه ويتذوقه.

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بدأ الحفل مع Marty Cintron الملقب بفرقة "No Mercy" حيث قدم مجموعة من الأغاني منها "I miss you, where are you and I lovebaby" وبعدها صعدت إلى المسرح المطربة Diana King ثم أحييت الجمهور قائلة: "سعيدة جداً بوجودي معكم الليلة، وأتمنى لكم قضاء سهرة ممتعة"، ثم أشعلت الجمهور رقصاً وتهليلاً وهم يهتفون لها "you are the king" واختتم الحفل فرقة "ub40" المكونة من ثمانية أفراد واستمر الحفل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل.

المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي".