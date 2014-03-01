برنامج دينا لاكتشاف الراقصات لن يبصر النور

بعد إنفراد "سيدتي نت" بتفاصيل الدعوى القضائية التي أقامها المحامي المصري عبد الحميد شعلان ضد الراقصة دينا، وضد القائمين على قناة "القاهرة والناس" للمطالبة بإيقاف برنامجها الذي كان من المقرر أن يقوم باكتشاف راقصات جديداتـ تم بالفعل إيقاف البرنامج والإطاحة بحلم دينا.

وقد علمنا أن الراقصة غاضبة بشدة من هذا القرار، وتفكر في مقاضاة مالك القناة خاصة وأن هناك شرطاً جزائياً بين الطرفين في حال إخلال أي منهما بالاتفاق.

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