مسلسل (شعيفان وحميدان) الكوميدي يتناول عالم الصحافة

انتهى الفنان والمخرج سعد خضر من تنفيذ المسلسل الإذاعي الكوميدي (شعيفان وحميدان)، وهو من تأليفه، ويشاركه البطولة الفنان مطرب فواز، ومحمد المفرح، ومحمد المنصور، وخالد الرفاعي، وتركي اليوسف، وسارة الجديد، وعوض عبد الله، وسارة الجابر، وسلطان النفيسه، وفريد الحربي، ومنال العيسى، وابتسام التونسية، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين، ويقع المسلسل في 30 حلقة مدة كل حلقة 15 دقيقة، وسيذاع عبر إذاعة الرياض، ويتناول (شعيفان وحميدان) حياة صحفي بشكل كوميدي من خلال شعيفان الذي يعتمد على الفبركات الصحفية، والإثارة وجلب كل خبر خلال دقائق، وهو الصحفي الوحيد القادر على كتابة أي شيء وفي أي مكان، ولكن يكتشف حقيقته ويطرد شر طردة بعد أن يفشل هو وزميله حميدان في تغطية خبر كانت الجريدة تريد الإنفراد به كسبق صحفي لهم، والعمل بشكل عام ملئ بالمغامرات والأحداث المشوقة، ويوضح المسلسل أنّ الصدفة تتدخل أحيانًا في بعض الأمور لتغيير مسار الناس، والعمل بشكل عام يعتمد على الكوميديا الهادفة.