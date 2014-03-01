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إليسا ترثي والدها في الذكرى العاشرة لرحيله

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إليسا ترثي والدها في الذكرى العاشرة لرحيله إليسا ترثي والدها في الذكرى العاشرة لرحيله

بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاته، تذكرت الفنانة إليسا والدها بعبارات غرّدت بها على حسابها الخاص على "تويتر" وكتبت " 10 سنوات مرت منذ أن تركنا والدي. أتمنى أن يكون في الجنة هاتفاً لأستطيع أن أسمع صوتك مرة أخرى. أفكر بك كل يوم".
وتابعت "الله يحفظك بين ذراعيه وأنا أحفظك في قلبي إلى الأبد. حقا أفتقدك والدي" .
وختمت:" في ذكرى وفاة والدي الذي تركنا منذ 10 سنوات، أنا متأكدة أنه يراقبني من الجنة. سيبقى دائما في قلبي ".
من المعروف أن إليسا كانت متعلقة جداً بوالدها الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري، وكانت تعتبره المثل الأعلى والداعم الأول لها في حياتها الشخصية والمهنية.

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