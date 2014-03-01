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زوجة ملحم زين تماني تكذّب الشائعات وتظهر في عرض أزياء

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زوجة ملحم زين تماني تكذّب الشائعات وتظهر في عرض أزياء زوجة ملحم زين تماني تكذّب الشائعات وتظهر في عرض أزياء

في ظهور علني نادر، حضرت زوجة الفنان ملحم زين مع صديقات لها، عرض أزياء المصممة امل أزهري الذي اقيم أمس في بيروت.
ولم يكن ملحم بصحبة زوجته.
زوجة ملحم زين التي قلّما تظهر في مناسبات عامة، حضرت العرض بسبب صداقتها مع المصممة ازهري وارتدائها أكثر من مرة فساتين من تصاميمها.
يذكر أن أماني مقيمة مع ولديها وزوجها في بيروت في شقة فخمة في منطقة الاشرفية .
وهي بظهورها هذا تدحض شائعات الانفصال التي سرت مؤخراً، بعد سريان اشاعة زواج ملحم زين من فتاة لبنانية من آل خليفة .

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