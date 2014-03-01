سعد رمضان لصابر الرباعي: خربتلي بيتي

افتتح المنتج الفني وسام المولى، مدير أعمال الفنان سعد رمضان، مطعم "الحكمدار" في مدينة المنصورية، الواقعة إلى الشمال من العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد من أهل الفنّ والمدعوين، الذين تقدّمهم الفنان صابر الرباعي بحضوره الآسر.

"سيدتي نت" كان حاضراً خلال الحفل الفنيّ بامتياز، وشهد تفاصيل الليلة الاستثنائية، على طاولة صابر، حيث دارت أحاديثُ وتمنيات، ابتدأها الأصدقاء بذكر برنامج THE VOICE، الذي يشارك صابر في لجنة تحكيمه، كما تناولت ألبومه الجديد "أجمل مختصر"، قبل الحديث عن مولود صابر الجديد الذي أنجبه من زوجته الثانية.

"سيدتي نت" هنّأ صابر بالمولود الجديد، فشكر الله على هذه النعمة، داعياً إياه لحفظ ولديه إسلام وصفاء.

ولدى سؤالنا صابر عن انطباعاته، أعرب عن سعادته بجلسة "الحكمدار" التي تضمّ صحافيين وفنانين، آملاً في أن يكون المطعم وجه خير على وسام وآل المولى، وأن يقوم بافتتاح فروع أخرى في مناطق مختلفة

ثمّ تطرقنا إلى ألبوم صابر الجديد "أجمل مختصر"، فعبّر عن فرحته بالألبوم الذي اختصره بالقول إنه أتى بعد تحضير وانتظار لعامين، وأضاف: "هو يحصد النجاح، وهذا يُريحني جدا"ً، مشيراً إلى أنّه من الممكن أن يقوم بتصويره قريباً جداً.

سعد: المهمّ أن لا يلتهي وسام

من جهته، تمنّى الفنان سعد رمضان التوفيق لوسام بافتتاحه المطعم، وقال ممازحاً: "المهم أن لا ينشغل عن عمله"، لافتاً إلى أنّه "بصدد التحضير للسفر إلى ألبانيا لتصوير كليب لأغنية "إحساسك صنم"، تحت إدارة مخرج أجنبي، لأول مرّة من دون إشراف وعدسة المخرجة سيلفانا المولى.

زكي يسرق صورة "سيدتي نت"

أما زكي شريف فتمنّى أن يكون المطعم، الذي يتميّز بجلساته الجميلة وديكوره الرائع وأكله الشهي واللذيذ وببعده عن ضجيج العاصمة بيروت، وجه خير لوسام وآل المولى، ولزميله سعد.

وعن حفلته في يوم الحبّ في نفس المكان، قال إنّ "الحفلة كانت أهليّة بمحليّة، ولا أعتبر نفسي أنني قد غنيت في حفلة، بل أمام أهلي وفي منزلي".

وعن موعد طرح كليبه الأخير، قال: "الكليب بين يدي سيلفانا، ويجب خلال أسبوعين أن يُبصر النور، ونحن بصدد التحضير لأغنية جديدة، ولكن لم نستقرّ على اللون الذي سنختاره".

ولم تغب عن الجلسة أحاديت مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "إنستغرام"، بعد أن تقدّم "سيدتي نت" من زكي بالقول: "يا لصّ، لقد سرقت الصورة التي وضعها "سيدتي نت" على إنستغرام"، فضحك واصفاً إيّانا بالمجرمين.

سعد لصابر: خربتلي بيتي

لم يسمح الفنانون الذين شاركوا في الغناء، مثل الفنان نادر الأتات، إلا بأن يُسمعهم صابر صوته، حيث سافروا معه في رحلة طرب، وما كان من الكاميرات إلا أن التفّت حوله والتقطت له الصور.

كذلك كانت مناسبة للاحتفال بألبوم صابر الجديد، إذ قام الجميع بقطع قالب الحلوى، فيما أدّى الملحن صلاح الكردي وصابر أغنية "أجمل مختصر"، وهي الأغنية التي تلقى صدى ونجاحاً كبيرين في الإذاعات.

جدير بالذكر أن صابر كان ينصت خلال العشاء إلى كلّ فنان يقوم بالغناء، ويركّز على صوته، ثمّ يبتسم له طوال الوقت. وعلّق الحضور على صوته بأنّه

وبعد أن غنى صابر، وصفه الجمهور بأنه محترف وأمير الطرب من دون منازع. لكن سعد قال ممازحاً: "شو ممكن غنّي ورا صابر، خربتلي بيتي"، لأنّ دور الغناء كان قد رسا على سعد.

ماذا تمنى الفنانون لوسام ولآل المولى؟ شاهدوا الفيديو

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