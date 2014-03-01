ماذا قال أحمد حلمي ومنى زكي عن بعضهما بعضاً؟

التقت "سيدتي" الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي.. أثناء وجودهما في دبي خلال مهرجان دبي السينمائي وكان هذا اللقاء



أحمد حلمي: خاتم البرنس المناسب



كيف وجدت أفلام المهرجان هذا العام؟

في الحقيقة فاتني فيلمان كنت أتمنى أن أشاهدهما، هما "فتاة المصنع" و"عمر" اللذان حظيا بإشادة الجميع، والشيء الآخر الذي أحزنني هو اعتزال عمر الشريف، هي من المؤكد حرية شخصية لكنني كفنان حزنت وربنا يعطيه الصحة، وأنا دائماً حريص على تواجدي في المهرجانات إذا كان جدول أعمالي يسمح بذلك، فالمهرجان على مستوى جيد ويتميز بتنظيم هائل دون أدنى شك.



ما هي الاستفادة التي عدت بها من برنامج "أراب جوت تالاند"؟

الاستفادة الأكبر هي شعوري أنني كنت في مقابلة طويلة مع الجمهور، ولمست صدى ذلك عليهم، ليس فقط في مصر، بل في الوطن العربي، حيث إن أغلب البيوت في مصر والوطن العربي شاهدت أحمد على طبيعته، بعيداً عن الشخصيات التي أقدمها في الأفلام، وأتمنى أن أكون قد وفقت في البرنامج.



هل ستقدم موسماً جديداً من البرنامج؟

في الحقيقة منذ البداية أرادوا الاتفاق معي على الموسم الثاني والثالث والرابع، لكنني قلت لهم جربوني في هذا الموسم أولاً، فمن الممكن أن لا أصلح، لكنها كانت تجربة جميلة جداً، وبالفعل كما ذكرت استفدت منها الكثير، و"إم بي سي" محطة كبيرة لديها اسم وسمعة كبيرة، وأي فنان يتشرف بالعمل معهم، فعندما عرضوا علي وافقت فوراً، وإذا سمحت الظروف والمواعيد أكيد سأشارك في المواسم المقبلة، لأن المشاركة تحتاج إلى تفرغ تام.

لماذا اخترت خاتم شخصية "البرنس" في فيلم كدا رضا لتهديه من خلال البرنامج؟

فكرة البرنس هم من أطلقوا علي هذا الاسم، فقد سألوني منذ بداية البرنامج بماذا تحب أن نناديك، فقلت لهم أحمد، أو الممثل المصري أحمد، وفوجئت يقولون لي إننا بحثنا عبر الأنترنت ووجدنا أن أغلب الجمهور يلقبك بهذا اللقب، والذي له علاقة بفيلم "كدا رضا" فأول ما خطر في بالي أن أحضر خاتم البرنس لأقدمه هدية.



انا اقرب لشخصية سمسم

أي شخصية من الثلاث في فيلم "كدا رضا" أقرب إلى أحمد الحقيقي؟

أنا مزيج من الثلاثة.

أشعر أنك قريب أكثر إلى شخصية البرنس؟

كلا. فهي أبعد شخصية عني، بينما تستطيعين القول أن ستين بالمئة من شخصية "سمسم".



مقاطعة: السيس؟

ضاحكاً: نعم أنا سيس "بتاع كمبيوتر وكدا".. وثلاثون بالمئة من شخصية بيبو، الذي يحب الحياة.



ممنوع من الطعام والحمام

كيف كانت تجربة فيلم "إكس لارج" حيث إنك كنت تظهر كشخص سمين جداً وترتدي "بدلة" ثقيلة طوال الوقت؟

كان أمراً مرهقاً، بينما كان هذا التعب يزول عندما كنت أشاهد الفيلم على شاشة السينما، والجمهور يشاهده بإقبال كبير.. فدائماً من يضع في باله هذه النقطة يستطيع أن يكمل المشوار، ويستطيع أن يحقق النجاح ويعود بالفائدة.

كم من الوقت كان يستغرق وضع الماكياج؟

كنت أبدأ بوضع الماكياج قبل ميعاد التصوير بست ساعات، وكانت تستغرق عملية إزالته ساعتين ونصف الساعة، وكان يلازمني دائماً طبيب في "اللوكيشن" لأن الجسم يفقد الكثير من المياه، ودائماً يحضر المحاليل خوفاً من الهبوط المفاجئ، وأيضاً كان هناك تحذيرات من الأكل لأن البدلة كانت مقفولة ولم أستطع دخول الحمام، فكنت أجلس عشر ساعات من دون أكل ولا حمام، لقد أرهقتني الشخصية، بينما كافأني الله بعد هذا التعب بنجاح الفيلم.



ماذا تقول لمنى عن مسلسلها آسيا؟

منى الممثلة، على الرغم من أن شهادتي بها مجروحة، إلا أنني في بداية حياتي قبل أن أتعرف عليها شخصياً أعجبت بها كممثلة، ومازال إعجابي يزيد بها كل يوم كممثلة، لأنها فنانة مجتهدة وإحساسها عال جداً، وأقول لها كزوجتي أنا "بحبك أوي".



إذا وجدت موهبة التمثيل في ابنتك "ليلي" هل ستشجعها على ذلك؟

ليلي تفعل ما تريد، لا أغصبها على شيء، ولا أقف أمام موهبتها، لكن عندما تصل للسن التي تؤهلها أن تختار المجال الذي تعمل فيه، هي الآن تحب الموسيقى والبيانو، وتغني، صوتها جميل جداً، وترقص وتحب الرسم، بينما كل هذا شقاوة أطفال، لم نضع أيدينا على الموهبة الحقيقية إلى الآن.



منى زكي : ابنتي لا تشاهد أعمالنا وتهتم بالموسيقى



التي تألقت بفستان زهري من لانفا، قالت عن المهرجان: إنه تنظيم متقن، وأتمنى أن يظل على ذات المستوى، وأنا سعيدة بالأفلام المصرية، خاصة فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، وحصول ياسمين على الجائزة، فهي تستحقها، كما شاهدت الفيلم المغربي "روك القصبة" وأعجبني جداً، وكذلك أعجبني كل من نادين لابكي وعمر الشريف، كان فيلماً مميزاً، لقد أعجبني حقاً.

العديد من الحضور قال إن ياسمين مشروع نجمة سينمائية ما رأيك؟

من المؤكد فهي نجمة الآن.



ما هي النصائح التي وجهتها إلى أحمد أثناء البرنامج؟

أحمد ما شاء الله عليه، لا يحتاج إلى نصائح، وأكثر ما أعجبني أنه ظهر على طبيعته، وهو كان أهم شيء، وهو سعيد جداً بتلك التجربة.



لم تأتيني الفرصة



متى سنرى منى على كرسي لجنة التحكيم؟

أنا! لم تأتني الفرصة إلى الآن، بينما إذا عرض علي الأمر سأوافق.



علمنا أنك تأثرت نفسياً بسبب دورك في مسلسل" آسيا"؟

نعم لقد استمر تأثري به لمدة شهرين، والآن أنا سعيدة أني استطعت التخلص من الشخصية.

ما هي تعليقات ابنتك ليلي عندما تشاهدكما في التليفزيون؟

ضاحكة: في الحقيقة هي لم تشاهد أي أعمال لي أو لأحمد، فهي ليست في سن أن تتابع حلقات طويلة لتبدي رأيها، هي مهتمة بالبيانو ودروس "فوكاليس".



أين منى من السينما؟

يوجد بالفعل فيلم سينمائي أحضر له حالياً، لكنني لا أستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل الآن.