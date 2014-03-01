Dior و مجموعة عملية أخاذة لهذا الموسم

إعتدنا على رؤية إبداعات المصمم Raf Simons لدار الأزياء الفرنسية Dior وقد أعجبنا بتصاميمه الرمانسية الناعمة التي يبهرنا بها في كل موسم ، ولكن تلك التصاميم الرمانسية ظهرت بشكل متجدد وأنيق في عرض مجموعة خريف وشتاء 2014.

في هذه المجموعة اختار المصمم أن يلبس سيدة المدينة التي لا تملك الكثير من الوقت لإختيار الملابس ، فشاهدنا عدد من البدل الأنيقة بألوان مشرقة مع بعض المعاطف الطويلة التي أظهرت العارضات بلوك عملي جميل ، كما أنها لم تخل من الصدريات العصرية والشالات الشتوية الناعمة .

لم تغب عن بال المصمم Raf Simons السيدة المحبة للإطلالات الأنثوية بالفساتين حيث قدم مجموعة جميلة من الفساتين القصيرة الناعمة التي بهرتنا بتفاصيلها وقصاتها ، وقد أظهر المصمم حبال المشد بطريقة جذابة على جوانب الفساتين وبعض المعاطف مع بعض التفاصيل البراقة في قطع أخرى مما أضاف لها طابعاً عصرياً فريداً . ولا يجب أن نغفل عن ذكر الأحذية الفريدة ذات التصميم المبتكر الذي يشبه الأحذية الرياضية بطريقة ما.

وعلى الرغم من ظهور اللون الأسود بكثرة في هذه المجموعة الى أننا شاهدنا مهرجاناً من الألوان الصيفية المشرقة على منصة العرض مثل الأحمر ، الأصفر ، الأخضر ، الوردي وغيرها وهذا ما اعادنا للإنتعاش بعد عدد من العروض الداكنة و الكثير من الفرو الجلد في الأيام السابقة .

شاهدي ماذا قدم المصمم Raf Simons في عرض Dior في أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2014.



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