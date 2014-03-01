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هكذا شوّهت Selena Gomez إطلالتها

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هكذا شوّهت Selena Gomez إطلالتها هكذا شوّهت Selena Gomez إطلالتها

عودتنا النجمة الشابة Selena Gomez على اطلالاتها الأنيقة وختياراتها الموفقة في كل مرة ، لذلك كانت مفاجأة لنا عندما شاهدناها في لوك غير مناسب عند حضورها حفل UNITE 4 HUMANITY في لوس آنجلوس البارحة .
إختارت Gomez بدلة أنيقة من المصمم Antonio Berardi ولكن بدلتها الجميلة كانت بحاجة ماسة إلى تدخل خياط لتقصيرها بحيث بدت طويلة للغاية حتى مسحت بها أرضية الحفل .
من ناحية أخرى حضرت العديد من النجمات هذا الحفل بإطلالات جميلة منهن Demi Lovato التي ارتدت فستان أسود قصير من الجلد من Jitrois ، و Eva Longoria بفستان وردي ناعم من تصميم جورج حبيقة
شاهدي الصور وشاركينا برأيك .

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سيدتي