هكذا شوّهت Selena Gomez إطلالتها

عودتنا النجمة الشابة Selena Gomez على اطلالاتها الأنيقة وختياراتها الموفقة في كل مرة ، لذلك كانت مفاجأة لنا عندما شاهدناها في لوك غير مناسب عند حضورها حفل UNITE 4 HUMANITY في لوس آنجلوس البارحة .

إختارت Gomez بدلة أنيقة من المصمم Antonio Berardi ولكن بدلتها الجميلة كانت بحاجة ماسة إلى تدخل خياط لتقصيرها بحيث بدت طويلة للغاية حتى مسحت بها أرضية الحفل .

من ناحية أخرى حضرت العديد من النجمات هذا الحفل بإطلالات جميلة منهن Demi Lovato التي ارتدت فستان أسود قصير من الجلد من Jitrois ، و Eva Longoria بفستان وردي ناعم من تصميم جورج حبيقة

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