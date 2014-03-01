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ما القاسم المشترك في إطلالات لجين عمران؟

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ما القاسم المشترك في إطلالات لجين عمران؟ ما القاسم المشترك في إطلالات لجين عمران؟

من المعروف عن الإعلامية ومقدمة البرامج لجين عمران، إطلالاتها اللافتة والجريئة. خصوصاً أنها تختار أزياء تبرز شكل جسمها وتسلط الضوء عليه بشكل لافت. كما أنها امرأة تعشق الألوان، ولا تخشى التنوّع في تدرجاتها. من الألوان المشرقة كالذهبي واللؤلؤي والأبيض، إلى الألوان الجريئة كالأحمر والبنفسجي، وصولاً إلى الأزياء المزيّنة بالطبعات والنقوش البريّة. وهي في مختلف إطلالاتها تلقى إعجاب المشاهدين، الذين يتابعونها بشغف وفضول إلى التعرّف على خياراتها.
وما يلفت الأنظار في إطلالات لجين، هي الإكسسوارات والمجوهرات الضخمة التي تضعها. فهي في كل ظهور لها، تتحفنا بعقد مرصّع بالأحجار الغنيّة، أو خاتم بتصميم بارز، أو حقيبة من أهم الماركات العالمية... بحيث تحرص على تزيين أزيائها بأكثر الإكسسوارات والمجوهرات لفتاً للأنظار. فهل يكون خيارها موفقاً في كل مرة؟

 

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سيدتي